« Jardins d’Été », quand l’art se mélange à la technologie

LG Electronics (LG) a présenté, en ce mois d’octobre, « Jardins d’Été », une œuvre d’art générée de manière algorithmique par Quayola x LG OLED à la Frieze London 2023 (11-15 octobre). Présentant des pièces animées par l’éclat éclatant des toiles numériques LG OLED, l’exposition rend hommage à l’impressionnisme français, en particulier aux œuvres tardives du dernier des maîtres anciens, Claude Monet.

Présentant le potentiel synergique qui peut être réalisé lorsque l’art et la technologie se rencontrent, Jardins d’Été est une série de vidéos illustrant les jardins fleuris nocturnes du château de Chaumont-sur-Loire, en France. Pour son installation immersive, Quayola utilise la complexité des formations florales déplacées par le vent comme ensemble de données pour générer de nouvelles peintures informatiques qui peuvent être admirées en 4K grâce à la qualité d’image premium du LG OLED..

Quayola est un artiste visuel réputé pour sa fusion harmonieuse de la programmation informatique et de l’art classique. Il utilise la technologie comme une lentille pour explorer la tension et l’équilibre entre des forces apparemment opposées telles que le réel et l’artificiel, le figuratif et l’abstrait, l’ancien et le nouveau. Grâce à l’utilisation de logiciels informatiques personnalisés, son portefeuille polyvalent englobe des performances audiovisuelles, de l’art vidéo, des sculptures et des œuvres sur papier.

« Jardins d’Été explore une substance hybride entre le pictural et l’algorithmique », a déclaré Quayola. Et de rajouter : « les tons et palettes complexes de cette série sont parfaitement mis en valeur par les toiles LG OLED, leur qualité d’image exceptionnelle brouillant les frontières entre le numérique et le physique ».

« Nous sommes heureux de nous engager dans une collaboration captivante avec un artiste talentueux comme Quayola. Ensemble, nous visons à redéfinir les frontières artistiques, en mélangeant l’art et la technologie de manière à captiver et à inspirer le public, comme le montrent nos expositions et nos efforts de collaboration », a déclaré Kate Oh, vice-présidente de la division communication de marque chez LG Home Entertainment Company. « LG OLED respectera notre devise WE INSPIRE ART, aidant les artistes à libérer leur potentiel créatif et à inspirer l’évolution de l’art numérique ».