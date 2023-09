Attijariwafa bank, un pont de la coopération économique sino-marocaine

Le groupe Attijariwafa bank a co-organisé, aux côtés de ses partenaires Chinois, le Bureau Municipal de la Supervision Financière de Pékin, les bureaux de représentation au Maroc de China Exim bank et Bank of China et le China Africa Development Fund, une conférence sur la coopération économique, financière et d’investissement Maroc–Chine.

Placée sous le thème du renforcement du rôle de la finance et du partage des opportunités de développement, cette rencontre a réuni près de 200 opérateurs économiques et partenaires du Groupe, avec la présence remarquée de nombreux officiels marocains et chinois de haut niveau.

Cette conférence a aussi été l’occasion de signer un accord de coopération entre le groupe Attijariwafa bank et le China Africa Development Fund. L’objectif de cet accord est d’approfondir le partenariat entre les deux parties et d’explorer conjointement les opportunités d’investissement et de financement au Maroc et en Afrique.

Ainsi, les deux partenaires mettront en place un dispositif de collaboration afin de créer des plateformes d’échange pour organiser des séminaires d’affaires et des visites mutuelles. Cette collaboration permettra aussi de fournir un soutien diversifié en matière d’investissement et de financement aux entreprises.

Les relations commerciales entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine n’ont cessé de se renforcer, soutenues par la signature de l’accord de coopération « La Ceinture et la Route », établissant ainsi une coopération économique et commerciale de plus en plus étroite.

Le groupe Attijariwafa bank est pleinement engagé dans cette dynamique, au service du renforcement des liens commerciaux, financiers et d’investissement entre le Maroc et la Chine. Le Groupe s’est inscrit depuis plusieurs années dans ce partenariat stratégique et l’ouverture de son bureau de représentation à Pékin confirme son engagement pour le développement volontariste du courant d’affaires entre la Chine et le Maroc et plus globalement le Continent Africain.