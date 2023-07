Diamond Prize 2023 : Steripharma décroche le prix de l’excellence

Amine Tahiri, PDG de Steripharma filiale de Dislog Group Heath Care, s’est vu décerner le 9 Juillet à Bruxelles par le prestigieux établissement « European Society for Quality Research (ESQR) », le Prix International « Diamond Prize for Excellence in Quality 2023 ».

La cérémonie a eu lieu en présence de 49 autres entreprises en provenance de 42 pays et les lauréats sont sélectionnés sur la base des résultats d’un sondage réalisé par l’ESQR concernant l’opinion des consommateurs et d’une étude de marché menée en parallèle.

Ce prix est la reconnaissance du programme de l’organisation européenne ESQR qui vise à élargir au niveau international la culture de la Qualité et à motiver l’utilisation des modèles de qualité.

En effet, les entreprises sont reconnues pour leurs efforts en termes de développement, d’excellence et d’engagement au progrès économique, pour elles-mêmes mais aussi pour leurs communautés.

A ce titre, Amine Tahiri, PDG de Steripharma a déclaré « C’est un honneur de recevoir cette récompense après tant d’années d’efforts. Toute l’équipe Steripharma savoure aujourd’hui cette reconnaissance. Je tiens à remercier sincèrement mes collaborateurs à cet effet ainsi que nos clients qui nous poussent quotidiennement à nous améliorer ».