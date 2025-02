Sanlam Maroc entre au capital de Dislog Group avec un investissement de 150 MDH

Sanlam Maroc et Dislog Group annoncent une prise de participation minoritaire non contrôlante de Sanlam Maroc dans l’actionnariat de Dislog Group. Cette opération stratégique vise à renforcer la position de Dislog Group dans le secteur de la santé au Maroc.

Un investissement de 150 millions de dirhams pour soutenir la croissance de Dislog Group

Sanlam Maroc investit 150 millions de dirhams dans Dislog Group afin d’accompagner son expansion, notamment dans les secteurs de la pharmacie et des dispositifs médicaux. Ce financement permettra au groupe de consolider son pôle santé et d’accélérer sa stratégie de croissance externe (M&A).

Sanlam Maroc renforce son engagement dans le secteur de la santé

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Sanlam Maroc, qui vise à dynamiser le secteur de la santé au Maroc. Forte d’une présence historique dans ce domaine, la compagnie ambitionne de renforcer son impact en s’alliant à un acteur majeur comme Dislog Group, reconnu pour son expertise et son positionnement stratégique.

Dislog Group : un acteur clé de l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux

Dislog Group détient plusieurs entités spécialisées dans la santé, notamment Megaflex, Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare et Dislog Santé. Son pôle santé repose sur trois business units couvrant :

L’industrie pharmaceutique,

Les dispositifs médicaux,

Les dermo-cosmétiques.

Cette organisation permet à Dislog Group de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la fabrication de médicaments à la distribution d’équipements médicaux pour les établissements de santé.

Un partenariat stratégique pour une vision d’avenir

Cette alliance entre Sanlam Maroc et Dislog Group marque une nouvelle étape dans l’évolution du secteur de la santé au Maroc. L’objectif est de créer un écosystème performant, capable de répondre aux défis de demain et d’améliorer l’accès aux soins pour tous.

Déclarations des dirigeants

Yahia Chraibi, Directeur Général de Sanlam Maroc, a souligné :

« Sanlam et Dislog partagent une même vision d’innovation et d’excellence. Cet investissement confirme notre engagement à soutenir le tissu économique marocain et à renforcer notre position dans le secteur de la santé. »

De son côté, Moncef Belkhayat, Président-Directeur Général de Dislog Group, a déclaré :

« Avec l’entrée de Sanlam Maroc dans notre capital, nous franchissons une nouvelle étape dans notre développement. Nous ambitionnons d’internationaliser notre marque et de porter haut le drapeau marocain sur la scène mondiale. »

Un secteur en pleine croissance au Maroc

Cette prise de participation s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue du marché de la santé au Maroc. Avec l’essor des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, cet investissement stratégique entre Sanlam Maroc et Dislog Group contribue à structurer un secteur clé pour l’avenir du pays.