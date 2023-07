Reconnaissance internationale pour Salwa Idrissi Akhannouch et son impact sur l’économie africaine

Salwa Idrissi Akhannouch vient de se voir décerner, à Madrid, le prix de l’Entrepreneuriat Féminin en Afrique par María Teresa Fernández de la Vega, présidente de la fondation « Women for Africa » et ancienne présidente du Conseil d’État Espagnol, dont elle est aujourd’hui membre permanent.

Cette distinction et récompense internationale témoignent de la reconnaissance de la contribution de Salwa Idrissi Akhannouch au développement économique de l’Afrique, ainsi que de son engagement en faveur de l’entrepreneuriat féminin.

En tant que figure imposante du secteur du commerce de détail et des centres commerciaux, elle a su mettre en place des stratégies novatrices qui ont propulsé l’industrie du commerce de détail en Afrique à de nouveaux sommets.

Par ailleurs, Salwa Idrissi Akhannouch continue à inspirer et à encourager les femmes africaines à se lancer dans l’entrepreneuriat et à atteindre l’excellence dans leurs domaines respectifs.

Son succès et cette distinction internationale renforcent sa position en tant que modèle de réussite pour les générations futures et témoignent de sa contribution significative à la croissance économique de l’Afrique et l’importance du rôle de la Femme dans l’économie.