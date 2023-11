Women In Business : BMCI et BERD poursuivent leur engagement en faveur de l’entrepreneuriat féminin

À la suite du succès retentissant de la première itération du programme Women In Business, la BMCI, un pilier majeur du financement de l’économie et de la promotion de l’entrepreneuriat féminin, renouvelle son partenariat avec la BERD pour élargir son soutien à de nouveaux projets.

Depuis la première entente signée en 2018, la BMCI a joué un rôle essentiel dans la concrétisation de près de 200 initiatives portées par des femmes entrepreneures, représentant un montant total de 135 MMAD.

Le programme WIB cible spécifiquement les femmes professionnelles exerçant en indépendant ainsi que les dirigeantes de petites et moyennes entreprises marocaines, comptant moins de 250 employés et générant un chiffre d’affaires inférieur à 550 millions de MAD. Outre l’apport financier, le programme offre une panoplie de services aux entrepreneures, comprenant un outil de diagnostic en ligne, un coaching personnalisé, une formation en développement de compétences entrepreneuriales et un mentorat en vue de préparer la croissance de leurs entreprises.

La nouvelle édition du WIB met particulièrement l’accent sur l’inclusion, l’innovation et la responsabilité sociale, intégrant deux nouveautés majeures : des investissements dans le domaine digital et un soutien financier accru aux TPME dirigées par des femmes sinistrées dans la région d’El Haouz, touchée par le séisme du 8 septembre.

Ce partenariat, désormais dans sa cinquième phase, contribue à renforcer le modèle commercial de la BMCI et à poursuivre sa transformation numérique, renforçant ainsi sa collaboration avec les TPME dirigées par des femmes. La BMCI maintient son engagement en faveur de la parité, suivant les actions du Groupe BNP Paribas, qui œuvre depuis de nombreuses années aux côtés des femmes entrepreneures.