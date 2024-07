SIL de l’UM6P : catalyseurs de l’entrepreneuriat féminin au Maroc

Depuis sa création en 2019, le Laboratoire d’Innovation Sociale (SIL) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s’est engagé à déployer des initiatives pour créer de l’impact à différents niveaux : local, régional, national et continental.

Ces efforts se concrétisent à travers les 12 régions du Maroc, touchant directement plus de 4200 bénéficiaires. Parmi eux, une proportion significative de jeunes en situation de NEET (Not in Education, Employment, or Training) représente 53 %, tandis que 64 % des bénéficiaires sont issus de populations rurales.

Les programmes du SIL incluent le soutien à l’entrepreneuriat social, l’entrepreneuriat féminin, l’employabilité, l’inclusion digitale, la valorisation du patrimoine culturel et artisanal, ainsi que l’optimisation des chaînes de valeur agricoles.

Dans le cadre de l’entrepreneuriat social, le SIL soutient plus de 700 coopératives à travers le Maroc, impliquant plus de 3500 coopérants. Cet accompagnement inclut des diagnostics stratégiques, des formations adaptées, du coaching personnalisé et une assistance technique continue.

Les femmes jouent un rôle central dans les initiatives du SIL, représentant 48 % des participants. Le SIL œuvre activement à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à renforcer l’autonomie des femmes à travers des programmes tels que « Al Montija », le « Women Empowerment Center » (WEC) et « Femmpact ». Plus de 400 femmes entrepreneures bénéficient de ces initiatives, qui couvrent toutes les étapes de l’idéation de projet à la gestion et au développement des activités génératrices de revenus, incluant mentorat et accès à des réseaux professionnels essentiels.

« Al Montija » cible spécifiquement l’entrepreneuriat féminin rural, accompagnant 50 femmes dans deux douars Bouizate et Ouled Salmane à Safi. Ces femmes reçoivent des outils et un accompagnement pour le développement de leurs projets locaux. Le « Women Empowerment Center » (WEC) cherche à acculturer l’entrepreneuriat et la concrétisation des idées de projet des femmes de Khouribga, en accompagnant 180 stagiaires de l’OFPPT et 50 femmes avec une approche territoriale, en se basant sur les filières porteuses de la région.

En partenariat avec la GIZ et l’AMCI, le projet « Femmpact » représente une initiative tripartite Nord-Sud qui accompagne 60 jeunes femmes porteuses d’idées de projet en Côte d’Ivoire et au Sénégal, tout en soutenant 12 incubateurs dans ces deux pays pour favoriser un échange d’expertises et de savoir-faire.

L’inclusion digitale constitue un pilier central du SIL, formant les jeunes aux métiers du numérique par le biais d’ateliers pratiques en montage vidéo, rédaction de contenu digital et stratégies marketing. Parallèlement, le SIL accorde une grande importance à la valorisation du patrimoine culturel et artisanal, soutenant activement 50 entreprises pour moderniser leurs pratiques et accroître la compétitivité de leurs produits.

En outre, le SIL contribue à la mise à niveau des chaînes de valeur agricoles en collaboration avec plus de 40 acteurs et en soutenant plus de 15 filières stratégiques pour la sécurité nutritionnelle. Ces efforts comprennent le développement de pratiques agricoles durables, la formation des agriculteurs aux techniques modernes et l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles pour assurer une meilleure sécurité alimentaire.

À travers ces initiatives diversifiées, l’UM6P œuvre à réussir sa mission publique dans la transformation socio-économique, en créant des opportunités tangibles pour les communautés locales et africaines et en stimulant l’innovation sociale à grande échelle.