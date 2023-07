Quand MBUX Hey Mercedes rencontre ChatGPT

Le phénomène ChatGPT fascine. Pas un jour ne passe sans qu’on n’entende parler des prouesses de la star des intelligences artificielles et de l’infinité de possibilités qu’elle permet d’envisager. Mercedes a mis le fer au feu en intégrant l’IA de Microsoft Azure OpenAI Service à son assistant vocal «Hey Mercedes». La rencontre «bouleversante» de deux agents conversationnels. Les prémices d’une idylle ? À voir ! Pour l’instant, on n’en est qu’à la phase d’essai.

En effet, la firme de Stuttgart a lancé, le 16 juin dernier, aux États-Unis, sur près de 900.000 véhicules équipés du système multimédia MBUX 2, des tests d’une durée de trois mois, ayant pour objectif d’optimiser les fonctionnalités de l’IA native de ses modèles.

Selon Mercedes, une telle alliance devrait permettre à l’utilisateur (le U dans MBUX) d’obtenir davantage que des réponses pré-programmées à ses «invites», de tenir une conversation naturelle avec son véhicule. «L’intégration de ChatGPT avec Microsoft dans notre environnement cloud contrôlé est une étape importante pour faire de nos voitures le centre de la vie numérique de nos clients.

Notre programme bêta renforce les fonctions Hey Mercedes existantes, telles que les requêtes de navigation, les demandes de météo et autres, grâce aux capacités de ChatGPT. Nos clients peuvent toujours compter sur nous pour assurer la meilleure protection possible de la confidentialité de leurs données. Tout cela dans un seul et même but : redéfinir la relation avec votre Mercedes», a indiqué à ce propos Markus Schäfer, directeur de la technologie, du développement et des achats de la marque, et membre du CA de Mercedes-Benz Group AG.

Mehdi Labboudi / avec Les Inspirations ÉCO