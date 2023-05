Porsche Maroc: ce qu’il ne fallait pas rater (VIDEO)

Porsche Maroc a réuni au sein de son flagship casablancais trois 911 très spéciales, trois modèles de la collection Heritage Design Edition, les Targa 4S, Sport Classic et Dakar ! La marque a annoncé, par ailleurs, l’arrivée, en juillet prochain, de la version restylée du Cayenne 3.

Qu’y a-t-il de plus «puissant», de plus cool, qu’une 911 ? «Au-dessus, c’est un oiseau, madame», dirait l’artiste, tandis que les Porschistes répondraient probablement que seule une édition spéciale de la berlinette peut surpasser à leurs yeux l’emblématique sportive allemande. La «fanbase» de la marque de Zuffenhausen a dû pousser des youyous quand, en 2020, Exclusive Manufaktur, département «tailor-made» de Porsche, ouvrit, avec la 911 Targa 4S, la collection Heritage Design, la saga «Icons of Cool», cycle vintage destiné à rendre hommage au passé glorieux de la marque.

Deux ans plus tard, en avril 2022, ce fut au tour de la 911 Sport Classic d’être révélée, avant qu’une troisième série spéciale ne voie le jour en novembre dernier, la 911 Dakar, pistarde dont les essais presse mondiaux ont eu lieu dans le désert marocain. Un trio d’enfer qui deviendra prochainement un quatuor. En effet, un quatrième «mousquetaire» doit encore être dévoilé. «D’Artagnan» parachèvera cette folle série. En attendant de viser le quarté, Porsche Maroc a décroché le tiercé gagnant. Le distributeur exclusif de la firme de Stuttgart, qui souffle cette année ses 20 bougies, a réalisé un véritable tour de force en réunissant dans ses quartiers généraux casablancais les trois membres actuels du clan Heritage Design.

La Targa 4S d’un client, modèle produit à 992 exemplaires seulement, et ses deux «congénères» fraîchement débarqués, la deuxième Dakar allouée au marché marocain, limitée à 2.500 exemplaires, pour sa part, et l’unique exemplaire de Sport Classic lui ayant été attribué à ce jour sur les 1.250 unités prévues. «Au-dessus, c’est l’exosphère (la couche la plus élevée de l’atmosphère), madame !»

Une voiture, une époque

Un moment de grâce que d’approcher «religieusement» ces trois bijoux, que de les dévorer des yeux à défaut de dévorer l’asphalte de quelque route de montagne à leur volant ! Conçus dans l’esprit de monstres sacrés, de gloires passées de la marque, ces trois «collectors» retracent avec style l’incroyable épopée de Porsche. Ils forment une sorte de fresque chronologique.

Les années 50 pour la Targa 4S et ses gimmicks repris à la 356, notamment ses délicieux monogrammes dorés (un petit détail qui fait grand bien). Les «sixties» pour la Sport Classic, son poids allégé de 70 kg, son aileron «queue de canard» et son six-cylindres à plat 3.7 l biturbo de 550 ch associé à une boîte de vitesses mécanique. Et les «eighties» pour la Dakar, qui fait pour sa part revivre un des nombreux faits d’armes sportifs de Porsche, la victoire, en 1984, de la 911 Carrera 3.2 l 4×4 Paris-Dakar (type 953) au classement général du prestigieux rallye-raid éponyme. Enfin, le quatrième modèle de la collection fera un clin d’œil appuyé aux Porsche des années soixante-dix. Il a aussi été question de présent et de futur proche lors du chouette événement organisé par Porsche Maroc autour de ces trois objets de désir.

Sébastien Poncet, directeur de la marque sous nos cieux, a en effet procédé au pré-lancement presse de la version restylée du Cayenne 3 (voir encadré). La dernière itération du best-seller de Porsche a été révélée en première mondiale mi-avril dernier. Elle est déjà disponible à la commande et posera ses grosses roues de SUV Alpha sur le sol marocain en juillet prochain.

Porsche Cayenne 3 Phase 2 : Yes We Taycan…

La 911, c’est beau, c’est le rêve, mais ce n’est pas vraiment ce qui fait tourner la boutique. Longtemps otage de la «monoculture 911», Porsche a trouvé la parade avec le Cayenne en 2002. Une success-story immédiate, qui ne s’est jamais démentie depuis, malgré le passage au TDI en 2009, puis l’abandon du Diesel neuf ans plus tard.

Pour preuve, le Porsche Cayenne 3 restylé et sa variante Coupé ont figuré parmi les stars du salon de Shanghai, qui s’est déroulé le mois dernier. Ils y ont fait sensation grâce à leur relooking bien senti, inspiré du style de la Taycan. Ces deux-là dardent désormais le même regard que la grande berline 100% électrique et s’offrent, de série, des feux matriciels HD, composés de 32.000 micro-LED par projecteur pouvant être contrôlés individuellement. Affichant un rayon d’action de 600 mètres et disposant de plus d’un millier de niveaux d’intensité, d’une fonction anti-éblouissement, cette technologie est éblouissante d’ingéniosité…

Avec son nouveau bouclier avant, sa calandre retravaillée, son capot plus nervuré, ses jantes plus costaudes (20 pouces au minimum, contre 19 pouces précédemment, et jusqu’à 22 pouces), ou encore ses feux arrière tridimensionnels à la signature lumineuse revue, le nouveau Cayenne sort le grand jeu. A bord, on retrouve l’influence de la Taycan. Le levier de vitesse désormais situé à proximité du volant libère de l’espace au niveau de la partie basse de la console centrale. C’est en haut que l’essentiel se passe, cela dit. Le nouveau combiné d’instrumentation numérique incurvé de 12,6 pouces est une pièce d’orfèvrerie et l’écran tactile central de 12,3 pouces, de même que l’écran passager de 10,9 pouces, optionnel comme sur la Taycan, complètent parfaitement la parure. Les motoristes de Porsche n’ont pas laissé leurs collègues designers faire tout le boulot ! Ils ont remanié l’ensemble des motorisations du SUV. Le V6 3.0 l suralimenté du Cayenne de base passe de 335 ch à 348 ch et grimpe à 500 Nm, gagnant 50 Nm de couple.

Le Cayenne S a carrément eu droit à un «swap». Exit le V6, place à un V8 4.0 biturbo de 474 ch, soit 34 chevaux de plus qu’avant, et de 600 Nm (+ 50 Nm). Pour finir, le Cayenne E-Hybrid, qui est, de très loin, la version la plus appréciée sur le marché marocain, affiche désormais une puissance cumulée de 470 ch, soit une progression de l’ordre de 8 unités, et est raccordé à une batterie de 20,6 kWh, quand la version d’avant-restylage devait se contenter d’une batterie de 14,3 kWh.

