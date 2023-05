Nebta, la plateforme digitale par excellence des articles de seconde main

Nebta est la première marketplace transactionnelle d’achat et de vente d’articles de seconde main au Maroc. Créée par Zineb Ammor et Ghita Khaoulani, la plateforme digitale ambitionne de révolutionner le marché de la seconde main.

Ce n’est pas un simple vide-dressing, c’est bien plus ! Nebta est la première marketplace transactionnelle d’achat et de vente d’articles de seconde main au Maroc, qui veut réinventer le mode de consommation des Marocains et en faire leur premier choix d’achat. «Avec Nebta, nous lançons ce nouveau concept de marketplace au Maroc, répondant à une nouvelle tendance de consommation plus maline et plus responsable, d’autant plus dans cette période de hausse des prix et de crise du pouvoir d’achat», affirment, d’emblée, Zineb Ammor et Ghita Khaoulani, co-fondatrices de la plateforme.

La seconde main est aujourd’hui une tendance de fond qui séduit les consommateurs dans le monde, et le Maroc ne fait pas exception. Les motivations des consommateurs sont multiples : écologie, économies, accès au luxe ou à des pièces que l’on ne trouve pas sur le marché du neuf… «Tout le monde trouve son compte dans cette économie circulaire, puisque les vendeurs peuvent donner une seconde vie à des articles qu’ils n’utilisent plus, en tirer un bénéfice qui potentiellement sera réutilisé en achat de seconde main», nous affirment les co-fondatrices de Nebta. Elles se sont inspirées du modèle européen à succès Vinted pour lancer une marketplace transactionnelle qui propose à la fois de simplifier, d’accélérer et de sécuriser les transactions sur les articles de seconde main.

D’ailleurs, elles ont développé des fonctionnalités de négociation propres à la culture marocaine. La marketplace respecte parfaitement l’anonymat des transactions et propose à ses clients des services clés en main, ceci sans oublier le choix du paiement par carte bancaire ou en espèces à la livraison. «Pour le développement de Nebta, nous avons collaboré étroitement pendant deux ans avec une agence digitale marocaine. Nous avons pris le temps de concevoir un site, et bientôt une application qui répond à des exigences prioritaires pour nous, à savoir l’ergonomie du site et l’expérience utilisateur. Notre volonté est depuis le début de rendre l’utilisation de Nebta, la plus simple, fluide et pratique possible», notent les co-fondatrices.

Pour ce qui est du mode de fonctionnement de Nebta, les vendeurs postent gratuitement leurs articles sur la plateforme, et reçoivent intégralement le montant de leurs ventes, une fois celles-ci réalisées et terminées. Les prix des articles sont affichés sur le site, commission incluse, pour chaque article acheté, les frais de protection des acheteurs sont de 10% du prix de vente fixé par le vendeur, en plus d’une majoration de 10 dirhams. Le catalogue de Nebta est exclusivement alimenté par ses utilisateurs.

«Grâce à ce qu’ils ont chez eux, Nebta peut proposer une offre très variée et large d’articles de la famille et de la maison. Cela concerne les vêtements, les chaussures, les accessoires, les livres, les jouets, la décoration, la vaisselle, les articles de puériculture, etc. En cela, Nebta est un réceptacle digital unique où l’offre produit est très intéressante et dynamique, pleinement ancré dans l’économie circulaire», nous explique-t-on. Depuis son lancement en ligne, il y a un mois, Nebta propose déjà plus de 2.000 articles à la vente, et compte près de 300 utilisateurs.

Zineb Ammor

Co-fondatrice Nebta

“Nous n’écartons pas une expansion africaine”

Comment avez-vous eu l’idée de ce projet ?

L’idée de Nebta est venue lors d’un déjeuner de famille, lorsque nous avons réalisé qu’il n’y avait pas au Maroc un réceptacle unique, global et facile d’utilisation pour vendre les articles que nous n’utilisons plus. Il existe, en effet, beaucoup de vide-dressing de luxe sur les réseaux sociaux, mais aucune plateforme grand public permettant de vendre et d’acheter tous types d’articles de la famille et de la maison. C’est en partant de ce constat que nous nous sommes inspirées du modèle de Vinted pour lancer notre plateforme.

Quel investissement a été engagé dans ce sens ?

Nous avons d’abord investi du temps et de l’énergie. Cela fait en effet deux ans que nous travaillons sur le projet à temps plein. Et sur un plan financier, nous avons financé le projet en fonds propres, en partie, et en emprunt bancaire «Intelak Al Moukawil». Ce financement couvre essentiellement le développement de la technologie. Évidemment, ce n’est que le début du parcours, car pour nous développer, nous aurons certainement besoin de lever des fonds au moment opportun.

Concrètement, quel est le parcours client chez Nebta ?

C’est très simple, chez Nebta, on s’inscrit en quelques secondes avec son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Pour donner une seconde vie à votre article, un simple clic sur «Vendre» vous donne accès à la page d’ajout de l’article, et, en 30 secondes, vous pouvez le publier en téléchargeant vos photos et en renseignant l’ensemble des critères de l’article. Un acheteur intéressé peut vous l’acheter directement ou négocier le prix avec vous. Il peut également faire une offre sur un lot de plusieurs articles de votre catalogue. Une fois la vente réalisée, un livreur contacte le vendeur pour ramasser le colis chez lui et l’acheminer jusque chez l’acheteur. Chez Nebta, la protection acheteurs accorde à l’acheteur un délai de 48 h pour s’assurer que l’article est conforme à l’annonce (en cas de problème, l’article peut être retourné avec notre politique Nebta Retourne). Enfin, le montant de vos ventes est versé par Nebta sur votre compte bancaire, dès que la transaction est terminée.

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Nos perspectives de développement, à court terme, c’est de renforcer l’équipe Nebta, consolider le marché marocain et envisager une expansion en Afrique francophone dans un futur proche.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO