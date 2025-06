L’exposition « ALLUSION… » de Narjisse El Joubari : un voyage géométrique entre ciel et volumes

La Fondation AL MADA, en collaboration avec Art First Galerie, présente l’exposition « ALLUSION… » de l’artiste Narjisse El Joubari, sous la curation de Selma Naguib.

Cette nouvelle série d’œuvres explore les volumes et les formes géométriques, tout en conservant la signature singulière de l’artiste : la présence récurrente de nuages et de ciels gris, associés à une palette de couleurs sobres.

À travers cette exposition, le regard est invité à dépasser une lecture purement architecturale de la matière. Derrière la rigidité apparente des blocs de béton, surgit le nuage – d’abord gris, puis rouge, selon les toiles – qui se transforme peu à peu en un fil rouge poétique. Ce nuage adoucit les lignes, réchauffe les formes et fait naître le rêve dans la structure.

Pour cette série, Narjisse El Joubari ose la géométrie et caresse les volumes, jouant subtilement avec les ombres et les lumières. En écho aux mots de l’architecte et peintre Nadir Afonso – « L’essence de l’art est dans la géométrie » – l’artiste tente de capturer cette essence en insufflant une humanité aux formes qu’elle compose. Avec pudeur, elle suggère plus qu’elle ne montre, faisant allusion au monde qu’elle perçoit, sans jamais tomber dans l’évidence. Son œuvre, guidée par une intuition sensible, offre une lecture ouverte, presque mystérieuse.

Selon la curatrice Selma Naguib, « les volumes flottent et nous invitent au voyage ». Ce voyage s’ancre dans un ciel en perpétuelle transformation, dans des murs chaulés, érodés par le temps, comme ceux du Moussem d’Assilah, que l’artiste a longuement contemplés. La pluie délave, le soleil craquelle, les fresques s’effacent lentement, mais la mémoire persiste.

Les nuages de Narjisse deviennent alors des symboles de cette impermanence : ni tout à fait noirs, ni tout à fait blancs, mais traversés d’une infinité de gris subtils, en perpétuelle évolution. Ils traduisent la fragilité du réel, le passage du temps, et cette constante oscillation entre clarté et opacité.