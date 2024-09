« Pourquoi les femmes aiment les bad boys ? » débarque à Rabat et Casablanca

Après avoir conquis les scènes parisiennes et les cœurs de plus de 450.000 spectateurs à travers la France, la comédie à succès « Pourquoi les femmes aiment les bad boys ? » débarque au Maroc pour deux représentations exceptionnelles : le 18 septembre au Théâtre Bahnini à Rabat et le 19 septembre au Studio des Arts à Casablanca.

Réservez vos places dès maintenant sur place ou sur www.guichet.com, avant que Louis ne se transforme en bad boy et qu’il ne reste plus un seul billet. Le titre vous fait sourire ? Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui vous attend. « Pourquoi les femmes aiment les bad boys ? » met en scène Louis, le gendre idéal dont toutes les mères rêvent, mais qui peine à séduire les femmes. Timide, réservé, et peut-être un peu trop « parfait », il est considéré comme « fade » par les filles. Mais tout va changer avec l’arrivée d’Alysson, rencontrée sur un site pour célibataires. Sa mission ? Transformer Louis en un macho irrésistible, un bad boy qui fait souffrir… mais qui rend les femmes complètement accro !

Ce spectacle d’1h30, aussi hilarant que pertinent, promet un moment inoubliable, où chaque représentation est un triomphe !

Avec déjà 550 dates, dont 130 en tournée, ce spectacle est un véritable phénomène ! Porté par 12 comédiens talentueux en alternance, il a été couronné 27 fois numéro 1 des ventes à Paris et est actuellement le spectacle le plus acclamé par la critique sur le site de référence Billet Réduc, avec un taux impressionnant de 95 % de critiques ultra-positives.