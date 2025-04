Mars vs Vénus 2.0 : un spectacle d’humour qui brise les stéréotypes de genre

C’est un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs. « Mars vs Vénus 2.0 » décortique avec humour les différences entre hommes et femmes.

Loin de défendre de vieux clichés, le spectacle, qui fera escale dans deux villes du Maroc (Casablanca et Rabat), s’inscrit totalement dans la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes. Le retour tant attendu de Paul Dewandre dans ce show unique tant par sa forme que sur le fond et qui s’inscrit plus que jamais dans notre époque.