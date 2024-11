L’École du Jeune Spectateur lance sa saison avec « Tara sur la Lune » en avant-première

L’École du Jeune Spectateur a dévoilé, le samedi 9 novembre au Complexe Culturel Al Hassani de Casablanca, l’avant-première de Tara sur la Lune, marquant un tournant dans l’offre culturelle pour le jeune public au Maroc.

Première adaptation en darija d’un spectacle international, cette pièce espagnole, déjà traduite en mandarin, anglais et français, propose aux jeunes marocains une immersion culturelle accessible et engageante. La saison 2024-2025 de l’École du Jeune Spectateur s’annonce ainsi riche et diversifiée, avec un programme mensuel de spectacles en français et en darija destiné aux enfants et adolescents.

La comédienne marocaine Nisrine Benchara a enchanté le public en interprétant Tara, une jeune fille partant pour une aventure pleine de mystère afin de sauver la Lune après la disparition de son grand-père. Tara sur la Lune marie théâtre et animation, offrant aux enfants un voyage captivant dans un univers onirique. « Ce spectacle représente un pas important vers l’inclusion culturelle des jeunes au Maroc », a souligné un représentant de l’École du Jeune Spectateur, insistant sur l’importance de cette première en langue locale pour toucher un public plus large.

Forte de plus de dix ans d’existence et de 300 représentations, l’École du Jeune Spectateur, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s’engage à démocratiser l’art et la culture auprès des jeunes. Outre les représentations publiques, l’organisation propose des séances gratuites pour les écoles publiques et associations, offrant un accompagnement pédagogique aux parents et enseignants. La saison 2024-2025 inclura huit spectacles internationaux à Casablanca et Rabat, avec des œuvres variées comme Le Petit Prince, Dans la peau de Cyrano et Casse-Noisette, visant à offrir un programme culturel riche et inclusif.