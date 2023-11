« Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur » s’invite sur grand écran au Maroc

À partir du 15 novembre, une épopée cinématographique captivante s’ouvre sur les écrans au Maroc avec la sortie de « Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur ». Les fans de la saga seront transportés dans les coulisses du passé tumultueux de Panem, découvrant les origines de l’intrigue emblématique. Une occasion immanquable de plonger dans l’univers des Hunger Games, alors que le film se déploie sur grand écran, laissant chaque détail de cette préquelle prendre vie d’une manière spectaculaire.

SYNOPSIS

Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée, la famille Snow autrefois riche et fière est aujourd’hui tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. À l’approche des 10ème HUNGER GAMES, il est assigné à contrecœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, une tribut originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l’opportunité de changer son destin, et va s’allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s’il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent.

Un prequel 64 années plus tôt

Huit années après la sortie de l’épisode final « Hunger Games – la révolte : partie 2 », la saga dystopique adaptée des romans de Suzanne Collins et emmenée par Jennifer Lawrence, revient sur grand écran avec la sortie de « Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur ». Dont l’action se déroule environ 64 ans plus tôt, dans les années qui ont suivi la période des « jours sombres », la première rébellion ratée à Panem… Ce nouveau film suit le parcours du jeune Coriolanus Snow, qui de nombreuses années avant de devenir Président de Panem, est choisi comme mentor du district 12 lors de la 10e édition des Hunger Games.

Devant la caméra

Le comédien britannique Tom Blyth, déjà vu dans la série Billy the Kid, se glisse dans le costume du jeune Coriolanus Snow, rôle tenu par Donald Sutherland dans la saga originale. Rachel Zegler, révélée par West Side Story de Steven Spielberg et prochaine Blanche-Neige du film Disney en live action, prête ses traits à Lucy Gray Baird (l’oiseau chanteur).

L’actrice multirécompensée Viola Davis tient le rôle de la cruelle Docteur Volumnia Gaul, la créatrice des jeux de la 10e édition des Hunger Games. De son côté, Peter Dinklage, célèbre Tyrion Lannister dans Game of thrones, incarne Casca Highbottom, le doyen de l’Académie. Tandis que Jason Schwartzman est Lucretius Flickerman, le présentateur des Jeux et ancêtre de Caesar Flickerman campé par Stanley Tucci.