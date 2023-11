Casablanca: une rencontre/dédicace avec Jalil Bennani pour son dernier ouvrage

L’association « ANOUARTS » et le Cinéma RITZ organisent une rencontre/dédicace autour du dernier ouvrage de JALIL BENNANI.

Des djinns à la psychanalyse

Modérée par Chakib GUESSOUS, le jeudi 9 novembre 2023 à 19h00, au cinéma RITZ

Jalil Bennani, éminent psychiatre et psychanalyste, donne rendez-vous aux lecteurs pour discuter de son ouvrage « Des Djinns à la Psychanalyse: Nouvelle Approche des Pratiques Traditionnelles et Contemporaines », lors d’une séance rencontre/dédicaces, le 9 novembre à partir de 19h00 au Cinéma Ritz, à Casablanca.

Dans ce livre, l’auteur explore en profondeur les pratiques traditionnelles populaires utilisées pour aborder les symptômes liés aux troubles psychiques. En six parties distinctes, Jalil Bennani présente une nouvelle perspective sur l’approche psychanalytique de ces pratiques, offrant des concepts novateurs pour appréhender l’ensemble de l’expérience humaine, tout en intégrant les contextes culturels et les situations particulières.

L’ouvrage jette des ponts entre les discours ancrés dans la croyance et ceux qui trouvent leur fondement dans la science, offrant ainsi une perspective éclairée sur la souffrance psychique. L’auteur argumente que, malgré leur apparence irrationnelle, certaines traditions populaires peuvent contribuer à une démarche rationnelle, en fonction des contextes et des croyances en jeu. Il souligne l’importance de la transmission de la psychanalyse dans des contextes culturels différents de l’Europe, permettant ainsi d’explorer les nuances des subjectivités humaines, des comportements inconscients et des souffrances dans leur contexte historique.

Tout au long de l’ouvrage, Jalil Bennani cite divers penseurs et experts issus des cultures arabe et occidentale, mettant en lumière l’influence de leurs travaux sur notre compréhension de la psyché humaine. Parmi ces figures marquantes, on trouve Abdelfattah Kilito, Sigmund Freud et Moustafa Safouan, dont les contributions ont été cruciales pour l’exploration des liens entre les forces invisibles et la santé mentale.

L’ouvrage présente une approche novatrice de la souffrance psychique, combinant les connaissances des traditions extra-occidentales avec celles de la psychiatrie et de la psychanalyse. Il explore les fractures dans la théorie psychanalytique et examine comment les discours de croyance peuvent se tisser harmonieusement avec ceux de la science.

Jalil Bennani, psychiatre et psychanalyste de renom basé à Rabat, est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont « Le Corps Suspect » (1980), « Psychanalyse en Terre d’Islam » (2008) et « Un Psy dans la Cité » (2013). En tant que chercheur associé au « Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société » de l’Université de Paris et titulaire de l’Habilitation à Diriger les Recherches à l’Université de Nice Sophia Antipolis, Bennani a été récompensé en 2002 par le Prix Sigmund Freud de la ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre.

Ce rendez-vous littéraire du 9 novembre sera l’occasion d’échanger avec l’auteur sur son ouvrage captivant et sur les perspectives fascinantes qu’il offre.