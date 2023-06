«Wild Jam Festival» à Marrakech le 23 et 24 juin

En ce jour le 1er juin 2023, WEDOEVENTS a le plaisir de dévoiler son événement tant attendu, « WILD JAM Festival » qui aura lieu le 23 et 24 juin 2023 à Palm Events – Palmeraie Marrakech. Le Festival qui revient dans sa deuxième édition, réunira des DJs internationalement connus pour offrir aux amoureux de la musique électronique une expérience musicale exceptionnelle et inédite.

Porté par WEDOEVENTS, une agence novatrice dans le domaine de l’événementiel musical électronique, « WILD JAM Festival » ambitionne de créer une expérience unique tout en plaçant la région de Marrakech en tant que capitale incontestée de la musique électronique. De plus, il contribue à promouvoir la région et le Royaume en tant que terre hospitalière pour les initiatives artistiques à fort impact en faveur du développement touristique.

Étant pleinement conscients des multiples avantages que le « WILD JAM Festival » offre, d’éminents partenaires tels qu’Autohall, Kenzup, Jet Energy, Gapi et La Royale Air Maroc expriment leur confiance envers la musique électronique et sa capacité à s’intégrer harmonieusement dans notre environnement culturel et musical marocain.

Dans ce sens, Mme Assia IDRISSi, Présidente de WE DO EVENTS déclare : « Le WILD JAM Festival se réjouit de l’implication de ses prestigieux partenaires et de leur confiance envers la dynamique et le potentiel de la musique électronique en tant que moteur culturel dans notre pays. Ces partenaires ont su reconnaître ce festival et la musique électronique comme une forme d’expression à part entière. En soutenant cet événement ils témoignent également de leur engagement envers la jeunesse, l’innovation et la célébration musicale dans le contexte contemporain. »

Le « WILD JAM Festival » promet d’être une expérience inoubliable pour les passionnés de musique électronique, offrant des performances exceptionnelles de DJs internationaux réputés mais également de locaux qui émergent sur la scène internationale. Les festivaliers auront l’occasion de vivre des moments immersifs, plongés dans l’univers captivant de la musique électronique, tout en profitant de l’ambiance unique de Marrakech, capitale de cet univers.

Ce festival marque une nouvelle étape dans l’évolution culturelle et musicale de Marrakech en tant que l’un des principaux festivals de musique électronique au Maroc. Cet événement jouera un rôle majeur dans la vitalité de la scène musicale locale et attirera un public international, ce qui stimulera l’offre touristique de la ville et mettra en valeur son potentiel, contribuant ainsi à son développement économique local. Dans cette perspective, WEDOEVENTS poursuit son élan en lançant officiellement NEBULA, le premier club de musique électronique au Maroc, et promet une nouvelle édition du Festival ILLUSION.

Pour obtenir d’avantages d’informations sur le festival « WILD JAM » et pour l’achat des billets, rendez-vous sur : www.wildjamfestival.com