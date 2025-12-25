CAN 2025 : les matchs à suivre ce vendredi

Angola vs Zimbabwe, un duel pour la survie dans le groupe B

Les sélections de l’Angola et du Zimbabwe s’affronteront, vendredi au Grand Stade de Marrakech, dans un match crucial comptant pour la 2e journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Tous deux défaits lors de la première journée, les Palancas Negras et les Warriors comptent énormément sur cette rencontre décisive pour relancer leur parcours dans un groupe particulièrement serré, rassemblant l’Égypte, 7 fois championne d’Afrique et l’Afrique du Sud, classée 3e lors de la dernière CAN.

En effet, un nul ne servirait pas les intérêts des deux équipes qui braquent désormais les yeux sur la victoire pour rester en course et tenter de se positionner comme meilleur 3e du groupe.

Favoris sur le papier, les protégés de Patrice Beaumelle, connaissent bien leur adversaire zimbabwéen, les deux équipes s’étant affrontées à 9 reprises auparavant, avec un bilan équilibré de 4 victoires chacune et un match nul.

De son côté, le Zimbabwe, encore outsider du groupe B, cherche à surprendre son adversaire malgré sa défaite en ouverture face à l’Égypte (2-1).

Sous la houlette de Mario Marinica, les Warriors, qui n’ont jamais passé la phase de groupes en 5 participations à la CAN, considèrent ce 6e chapitre comme une nouvelle occasion de progresser et de montrer leur potentiel offensif, après avoir bien réagi en première période contre les Pharaons avant de s’effondrer.

Les deux sélections savent que l’enjeu est de taille. Pour l’Angola, il s’agit de reconquérir un statut d’équipe compétitive sur la scène africaine et de rester en compétition, tandis que le Zimbabwe entend capitaliser sur sa solidarité défensive et ses contres rapides pour créer la surprise.

Égypte et Afrique du Sud se retrouvent pour un duel décisif

L’Égypte et l’Afrique du Sud s’affrontent vendredi au Grand Stade d’Agadir lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations 2025, avec l’objectif de confirmer leur victoire inaugurale et de se rapprocher de la qualification.

Les deux équipes ont lancé leur tournoi par un succès 2-1, l’Égypte face au Zimbabwe et l’Afrique du Sud contre l’Angola. Ce match constituera leur quatrième confrontation en phase finale de la CAN, après celles de 1996, 1998 et 2019, avec un léger avantage historique pour les Pharaons, vainqueurs à deux reprises.

Leur première opposition remonte à 1996, lorsque l’Égypte s’était imposée 1-0 face au pays hôte sud-africain en phase de groupes, avant que l’Afrique du Sud ne décroche le titre. Deux ans plus tard, les deux sélections se retrouvaient en finale à Ouagadougou, remportée 2-0 par l’Égypte. En 2019, l’Afrique du Sud avait pris sa revanche en éliminant l’Égypte, pays hôte, en huitièmes de finale.

Si l’Égypte affiche un bilan favorable face à l’Afrique du Sud en phase finale de la CAN, elle n’a plus battu son adversaire depuis 2006 et reste sur une série de six matches sans victoire face à Bafana Bafana toutes compétitions confondues. Lors de leur dernier duel en CAN, les Pharaons avaient dominé la possession sans parvenir à concrétiser.

L’Égypte, invaincue lors de ses sept dernières deuxièmes rencontres de groupe en CAN, reste solide à ce stade de la compétition, avec une seule défaite lors de ses 23 derniers matches de groupe. L’Afrique du Sud, de son côté, a remporté son match d’ouverture pour la première fois depuis 2004 et demeure invaincue lors de ses sept dernières rencontres en jeu ouvert.

Dans un groupe B resserré, cette affiche pourrait déjà donner une indication claire sur la hiérarchie et peser lourd dans la course à la qualification.

Faux pas interdit pour les Comores

La Zambie et les Comores s’affronteront, ce vendredi (18h30) au Complexe Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 2è Journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, avec pour objectif : un résultat positif assurant la plus grande longévité possible dans la compétition.

La Zambie, qui a arraché un point au forceps face au Mali lors du premier match (1-1), et les Comores défaits par le Maroc (2-0), n’auront pas le droit à l’erreur.

Eliminée d’entrée lors des trois précédentes CAN, la Zambie veut l’emporter face aux Comores pour se mettre dans une position favorable avant son 3ème match contre le Maroc, grand favori de cette compétition continentale.

Pour ce faire, les « Chipolopolos » comptent s’appuyer sur leurs atouts, notamment des joueurs rapides dotés de bonnes qualités physiques, et un jeu direct reposant sur les contre-attaques.

Avec 19 participations à la CAN, les champions de l’édition 2012 souhaitent, par ailleurs, capitaliser sur leur expérience sur la scène footballistique africaine pour prendre le dessus sur les Comores, qui ne sont, eux, qu’à leur deuxième participation.

Derniers du classement avec 0 point, les Comores seront appelés, quant à eux, à sortir la tête de l’eau s’ils veulent garder l’espoir de se qualifier en huitièmes de finale comme c’était le cas lors de leur première CAN en 2021.

Les « Cœlacanthes » misent sur un système de contre-attaques ainsi que sur une organisation défensive compacte pour réaliser un résultat positif dans ce match, déterminant pour le reste de la compétition.

Pour le compte de la même journée, l’autre match du groupe mettra aux prises le Maroc et le Mali, vendredi à 21h00 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Au terme de la 1ère journée du groupe A, le Maroc est leader du classement avec 3 points. Le Mali et la Zambie occupent, ex-aequo, la deuxième place avec 1 point, tandis que les Comores ferment la marche avec 0 point.

Le Maroc vise les huitièmes, le Mali croit à l’exploit

La sélection marocaine de football affrontera son homologue malienne, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (21h00), lors de la 2è journée (groupe A) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec pour principal objectif de l’emporter et se hisser en huitièmes de finale.

Auréolés par leur victoire d’entrée face aux Comores (2-0), les Lions de l’Atlas viseront un deuxième succès de suite afin d’éviter tous calculs, tandis que les Aigles du Mali, acculés au partage des points par la Zambie (1-1), seront dos au mur et n’auront d’autre alternative que la victoire pour rester en course pour la qualification. Ce match s’annonce comme un véritable bras de fer, opposant la maîtrise technique marocaine à l’impact athlétique malien. La bataille du milieu de terrain et l’efficacité devant le but pourraient s’avérer décisives dans une rencontre où chaque détail comptera.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, est décidément conscient de l’importance de ce face-à-face au sommet du groupe A devant un adversaire qui ne se contentera pas, sans aucun doute, de se recroqueviller en défense mais ira défendre sa stature et orgueil. Dans ce sens, Regragui a estimé lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre face aux Comores, que « le match face au Mali, qui dispose de joueurs de très haut niveau, sera très difficile », estimant que cette rencontre constitue « un vrai test pour nous comme pour eux ».

Dans l’autre camp, l’équipe du Mali tentera, coûte que coûte, de remporter les trois points en jeu, afin de conserver ses chances de qualification au prochain tour. Les Maliens, qui comptent dans leurs rangs des joueurs de très haute qualité évoluant dans les meilleurs championnats européens, miseront sur leur force physique et les contre-attaques afin de plier les débats en leur faveur.

À ce propos, le sélectionneur du Mali, le Belge Tom Saintfiet, a affirmé que « le match contre le Maroc, une équipe très forte et qui a de nombreux atouts, sera très difficile », soulignant que l’essentiel est de bien se préparer à cette rencontre pour réaliser un résultat positif et garder toutes ses chances pour une qualification en huitièmes de finale. S’agissant de l’historique des confrontations entre les deux sélections, les Lions de l’Atlas sont largement devant que ce soit lors des matches officiels qu’amicaux. Ainsi, l’équipe du Maroc s’est imposée face au Mali à 10 reprises lors de leurs 23 précédentes confrontations, contre 7 victoires pour les Maliens, tandis que 6 rencontres se sont soldées par un nul. La sélection marocaine avait marqué 33 buts, tandis que les Maliens en avaient inscrit 21 réalisations, ce qui reflète un avantage qui penche en faveur des Lions de l’Atlas.

Il va sans dire que la demi-finale de la CAN 2004, largement remportée par les nationaux face aux Maliens par 4 buts à 0, restera dans les annales des matches entre les deux sélections. A cela s’ajoute les matches de qualification au Mondial 2018, quand le Maroc s’était imposé à Rabat (6-0) avant de faire match nul (0-0) à Bamako. Assurément, la rencontre Maroc-Mali constituera un test majeur pour les hommes de Walid Regragui qui espèrent atteindre les huitièmes, mais surtout terminer en tête de leur groupe afin d’être assurés de disputer les matches à élimination directe à Rabat.