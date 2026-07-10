Maroc-France : y avait-il une main avant le but de Kylian Mbappé ?

Malgré l’élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France (2-0), Mohamed Ouahbi a fait preuve de fair-play à l’issue de la rencontre. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a toutefois exprimé des réserves concernant l’ouverture du score de Kylian Mbappé.

Interrogé au micro de BeIN Sports après la rencontre, le technicien marocain a estimé que l’action ayant conduit au premier but français aurait pu être interrompue en raison d’une possible main.

« Certains joueurs se sont arrêtés parce qu’ils ont vu une faute de main, et il y en a effectivement eu une. Je ne sais pas si elle aurait dû être sifflée ou non, je n’en suis pas sûr, mais c’est ce qui s’est passé », a déclaré Mohamed Ouahbi.

L’entraîneur des Lions de l’Atlas a ensuite reconnu le mérite de Kylian Mbappé sur la suite de l’action, saluant la qualité de son initiative individuelle.

« Ensuite, Mbappé a réalisé une action individuelle qui lui a permis de marquer », a-t-il ajouté.

Sans remettre en cause la qualification de l’équipe de France, Mohamed Ouahbi a ainsi souligné qu’un détail de jeu avait, selon lui, influencé le scénario de cette rencontre, avant de féliciter les Bleus pour leur accession aux demi-finales du Mondial 2026.

D.Y

🇲🇦🗨️ « Le futur va être beau ! »

🎙️ La RÉACTION de MOHAMED OUAHBI après FRANCE – MAROC#beINFWC2026 pic.twitter.com/kzRQsJskGq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 9, 2026