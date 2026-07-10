Kylian Mbappé sur Achraf Hakimi : « Pendant le match, il n’y a pas de place pour les émotions»

Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, s’est exprimé après la victoire des Bleus face au Maroc (2-0) en quart de finale de la Coupe du monde 2026, revenant notamment sur son duel avec son ami et capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi.

L’attaquant français a assuré que leur profonde amitié reprendrait naturellement une fois la rencontre terminée, malgré l’intensité de la confrontation sur le terrain.

« Voir Achraf triste sera l’un des moments les plus difficiles pour moi. Ce sera encore plus compliqué lorsque je le retrouverai dans le vestiaire, parce qu’à ce moment-là, nous redeviendrons simplement des êtres humains et des amis », a confié Mbappé.

Le capitaine des Bleus a toutefois insisté sur le fait que les sentiments n’ont pas leur place durant une rencontre de cette importance.

« Sur le terrain, il n’y a pas de place pour les émotions. Je suis là pour gagner, et lui aussi était là pour gagner », a-t-il affirmé.

Kylian Mbappé a également souligné que la relation qui le lie à Achraf Hakimi dépasse largement le cadre du football.

« Quand je le reverrai après le match, cela me touchera forcément, car c’est un ami très proche », a-t-il ajouté.

L’attaquant français a conclu en rappelant que l’amitié et la compétition doivent rester deux choses bien distinctes : « Pendant le match, il n’y a pas de place pour les émotions. Chacun de nous se battait pour offrir la victoire à son pays. »

D.Y