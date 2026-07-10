Ayyoub Bouaddi: « Je n’ai aucun regret d’avoir choisi le Maroc »

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La défaite (2-0) contre la France en quart de finale du Mondial-2026 jeudi « va nous permettre de grandir » et « d’apprendre pour les prochaines compétitions », a affirmé le milieu relayeur marocain Ayyoub Bouaddi.

« En début de match, on savait qu’on allait avoir une très belle équipe de France, que ce serait un match difficile et qu’il faudrait faire beaucoup d’efforts », a expliqué en zone mixte le jeune joueur de Lille, 18 ans.

« C’est le football et on ne peut pas toujours gagner, ce match va nous permettre de grandir, savoir ce qu’on doit apprendre pour les prochaines compétitions, les détails à améliorer pour aller plus loin », a-t-il ajouté.

« On était venu pour faire notre jeu, on avait mis des choses en place à l’entraînement avec le coach, mais un match ce n’est pas une science infuse, il ne se passe pas forcément ce qu’on a prévu, parfois on doit s’adapter, », a-t-il poursuivi.

« L’équipe adverse fait aussi des bonnes choses, il faut savoir l’accepter. On sait ce qu’on doit améliorer pour revenir encore plus fort », a-t-il expliqué alors que le Maroc coorganisera le Mondial-2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Bouaddi, né en 2007 en France de parents marocains, a évolué sous le maillot bleu dans les équipes de jeunes – il était encore capitaine de la sélection Espoirs en mars – et n’a choisi de représenter le Maroc qu’en mai, juste avant le début de la Coupe du monde.

« Je n’ai aucun regret d’avoir choisi le Maroc, je suis très fier », a-t-il dit malgré l’élimination. « J’ai toujours dit que c’était un choix de cœur, peu importe ce qu’il se passe, les joueurs, le staff, on donnera tout pour le maillot. »

AFP