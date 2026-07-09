Le Maroc tombe face à la France et quitte le Mondial

La belle aventure des Lions de l’Atlas s’arrête en quarts de finale. Le Maroc a été éliminé de la Coupe du monde 2026 après sa défaite face à la France (2-0), jeudi, au terme d’une rencontre longtemps indécise.

Les hommes de Mohamed Ouahbi ont pourtant tenu tête aux Bleus durant la première période, malgré plusieurs situations dangereuses concédées. Yassine Bounou s’est notamment illustré à la 24e minute en repoussant un penalty de Kylian Mbappé, permettant aux siens de rester dans le match.

Au retour des vestiaires, la France a progressivement accentué sa pression et a fini par trouver la faille à l’heure de jeu. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 60e minute, donnant l’avantage aux Bleus.

Six minutes plus tard, Ousmane Dembélé a porté un nouveau coup aux Lions de l’Atlas en inscrivant le deuxième but français (66e). Un break qui a sérieusement compromis les espoirs marocains de revenir dans la rencontre.

Malgré leurs tentatives dans la dernière partie du match, les Lions de l’Atlas ne sont pas parvenus à renverser la situation. La France s’impose finalement 2-0 et décroche son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Le parcours du Maroc s’achève ainsi au stade des quarts de finale, quatre ans après la demi-finale historique atteinte au Qatar. Une élimination qui met fin à une nouvelle campagne mondiale marquée par un parcours solide des hommes de Mohamed Ouahbi.

H.M.