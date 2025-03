Un Lion de l’Atlas dans le viseur de Liverpool

Brahim Diaz a tapé dans l’œil de Liverpool qui souhaite s’attacher ses services lors du prochain mercato estival.

Selon le site Grada 3, les Reds estiment que le Lion de l’Atlas, qui évolue dans les rangs du Real Madrid, serait le remplaçant naturel de Mohamed Salah qui pourrait rejoindre le championnat saoudien en fin de saison.

«Liverpool est toutefois conscient que la tâche s’annonce difficile vu que le Real refuse de le laisser partir bien qu’il ne figure souvent pas sur le onze de départ d’Ancellotti», précise-t-on.

Par ailleurs, rappelons que Brahim Díaz, a exprimé sa joie et sa fierté d’avoir atteint la barre des 100 matchs sous le maillot du Real Madrid.

« C’est un immense honneur d’être ici, dans le meilleur club du monde. Atteindre les 100 matchs est quelque chose d’incroyable. Je ressens une grande fierté, tant pour moi que pour ma famille. Rien que d’y penser, cela me donne des frissons. J’espère jouer encore plus de matchs et remporter de nombreux succès », souligne Brahim Diaz.

Et de conclure : « Le Real Madrid représente tout pour moi. C’est un club grandiose à tous les niveaux, et c’est ce que je ressens à chaque fois que nous entrons sur le terrain. »

H.M.