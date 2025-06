Un Lion de l’Atlas tape dans l’œil de l’Inter Milan

Un Lion de l’Atlas a tapé dans l’œil de l’Inter Milan qui souhaite s’attacher ses services lors du prochain mercato.

Selon le journal italien Spaziointer, Brahim Diaz, qui a déjà évolué à l’AC Milan, intéresse le club italien, précisant que celui-ci cherche à renforcer son effectif après avoir essuyé une lourde défaite face au PSG en finale de la Ligue des champions.

Le média précise également que l’intérêt de l’Inter Milan pour Brahim Diaz est renforcé par les récentes démarches de l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, qui a demandé le recrutement de joueurs évoluant au même poste que l’international marocain.

Et d’ajouter que l’avenir de Diaz au Real Madrid reste incertain, ce qui ferait de l’Inter Milan une option intéressante pour le joueur marocain, s’il souhaite relever un plus grand défi et bénéficier de davantage de temps de jeu.

N.M.