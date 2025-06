Mondial des Clubs : les mots de l’ambassadeur du Maroc aux USA sur la participation du WAC

La participation du Wydad Casablanca au Mondial des Clubs, qui débute dimanche aux Etats-Unis, constitue un signal fort des “avancées majeures” que connaît le sport au Maroc, a affirmé l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani.

La présence d’un club marocain dans une compétition mondiale de premier plan constitue “un signal fort qui reflète les engagements d’excellence du Royaume et les avancées majeures et significatives que connaît le sport national”, a déclaré M. Amrani, qui a rendu visite à l’équipe du WAC dans son camp d’entraînement au Maryland (Etat voisin du Washington D.C).

Cette participation reflète une “progression manifeste” qui s’inscrit dans la droite ligne des dynamiques impulsées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’un développement soutenu du secteur sportif, marqué par l’élévation du niveau de performance, de la qualité de jeux et de la visibilité des clubs marocains à l’échelle mondiale, souligne un communiqué de l’ambassade.

À cette occasion, M. Amrani a exprimé aux joueurs et au staff technique sa fierté et son honneur de voir les couleurs nationales portées aux Etats-Unis “par une équipe marocaine au parcours historique notoire et au potentiel incontestable”.

Cette visite a également été l’occasion pour l’ambassadeur du Maroc d’adresser au Wydad un message de soutien et d’espoir, “faisant écho aux sentiments patriotiques largement partagés par la communauté marocaine résidant aux États-Unis, ainsi que de tous ceux ayant fait le déplacement depuis le Maroc ou d’ailleurs pour accompagner leur club à ce rendez-vous international”.

Pour M. Amrani, le sport est un “puissant vecteur de diplomatie”, qui porte bien au-delà des émotions un “message éloquent sur l’excellence marocaine, ses compétences et ses potentialités”.

L’organisation prochaine de la CAF et de la Coupe du Monde, poursuit le communiqué, “témoigne de cette aura internationale grandissante dont jouit le Royaume et viendra marquer de nouveaux sommets pour l’histoire footballistique du Maroc”.

Dans un entretien avec la chaîne sportive DAZN qui détient les droits télévisés de cette compétition, M. Amrani s’est dit confiant que “l’équipe marocaine brillera non seulement par ses performances sportives, mais également par sa capacité à faire du football, pendant 90 minutes, une véritable plateforme d’échange, d’amitié et de coopération entre les nations présentes sur les pelouses d’un pays partenaire stratégique du Maroc : les États-Unis d’Amérique”.