Fenerbahçe: Youssef En-Nesyri signe un but venu d’ailleurs (VIDEO)

Youssef En-Nesyri a encore inscrit un magnifique but ce jeudi face à Gaziantep en Coupe de Turquie.

Le Lion de l’Atlas a marqué le second but de Fenerbahçe sur une demi-volée exceptionnelle, contribuant ainsi à la victoire (1-4) de son club. Les deux autres buts ont été inscrits par Talisca (17e et 27e) et Filip Kostic (83e).

H.M.