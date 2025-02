Soufiane Rahimi, 3ème joueur le plus cher du championnat émirati

L’international marocain Soufiane Rahimi, évoluant au club Al-Ain, a été classé 3ème joueur le plus cher du Championnat des Émirats arabes unis de football (UAE Pro League).

Selon le site spécialisé « Transfermarket », Nabil Fekir, du club Al-Jazira, a conservé sa première place sur la liste des footballeurs les plus chers du Championnat avec 9 millions d’euros, suivi de Sardar Azmoun du club Shabab Al-Ahli (7,5 millions d’euros).

Le Marocain Soufiane Rahimi occupe la troisième place avec 7 millions d’euros tandis que Fabio Lima, joueur d’Al Wasl (7 millions d’euros) et Omar Khribin, joueur d’Al Wahda (5,5 millions d’euros) complètent ce Top 5. La valeur marchande du Championnat a atteint 372,55 millions d’euros à fin février, fait savoir le site.

Les clubs d’Al Ain et de Sharjah ont maintenu le haut de la liste des clubs les plus chers du Championnat, avec une valeur marchande de 45,24 millions d’euros pour Al Ain et de 42,58 millions d’euros pour Sharjah, tandis que celle du club Shabab Al Ahli a atteint 39,38 millions d’euros, précise le site.

Les valeurs marchandes les plus faibles ont été enregistrées chez les clubs de Dibba Al-Hisn et d’Al-Orooba avec 13,36 millions d’euros et 8,89 millions d’euros respectivement.

Pour le reste des clubs, la valeur marchande d’Al Wahda a atteint 36,55 millions d’euros, Al Nasr 24,98 millions d’euros, Khor Fakkan 19,91 millions d’euros, Al Jazira 38,31 millions d’euros, Al Wasl 36,55 millions d’euros, Kalba 20,20 millions d’euros, Al Bataeh 19,91 millions d’euros, Bani Yas 15,13 millions d’euros et Ajman 13,97 millions d’euros.