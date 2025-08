Émirats : le secteur du tourisme enregistre un record

L’Autorité de développement du tourisme de Ras Al Khaimah (RAKTDA) aux Émirats Arabes Unis a annoncé une performance record pour le premier semestre 2025, avec plus de 654.000 arrivées de visiteurs, soit une augmentation de 6% en glissement annuel, assortie d’une hausse de 9% des recettes touristiques, a indiqué l’agence de presse émiratie.

Parmi les faits marquants du premier semestre 2025 figurent un record de 654.000 arrivées, le plus élevé jamais enregistré sur une période de six mois et une augmentation de 36% des revenus liés au tourisme d’affaires et aux mariages.

De même l’émirat a enregistré une forte croissance des marchés reliés par vols directs: Roumanie (+65%), Pologne (+56%), Ouzbékistan (+47%), Biélorussie (+30%) ; ainsi que des arrivées semestrielles historiques en provenance de l’Inde (+25%), de la Chine (+9,2%), de la Russie (+7%) et du Royaume-Uni (+5%).

L’aéroport de l’émirat de Ras Al Khaimah a renforcé la connectivité grâce à de nouvelles liaisons directes depuis Varsovie, Katowice, Bucarest, Moscou, Tachkent et Prague.