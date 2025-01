Officiel: le Wydad tient sa première recrue (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca a présenté, lundi, Fahd Moufi, le défenseur que le club vient de s’offrir lors du mercato hivernal.

Sur leurs réseaux sociaux, les Rouge et Blanc ont partagé une vidéo du joueur, portant le maillot du club, pour annoncer son arrivée.

Agé de 28 ans, Fahd Moufi, qui évolue au poste d’arrière droit, a rejoint le WAC après la fin de son contrat chez Hadjuk Split. Le club casablancais s’apprête d’ailleurs à recruter plusieurs autres joueurs pour renforcer son effectif en prévision de la phase retour de la Botola et de la Coupe du monde des clubs prévue en juin prochain aux Etats-Unis.

H.M.

Red, white, and ready to conquer! 🔴⚪️ Fahd Moufi is stepping into the spotlight today. 🥁#DimaWydad pic.twitter.com/wDqVUbrOu7

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) January 13, 2025