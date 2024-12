AS FAR-WAC: qui pour remplacer Jamal Harkas ?

Rulani Mokwena devra faire son choix entre Aymane Dairani et Nabil Marmouk pour remplacer Jamal Harkas face à l’AS FAR, lors du match prévu jeudi au stade municipal de Kénitra pour le compte de la 13ème journée de la Botola.

Selon une source de Le Site info, Dairani aurait plus de chances de figurer sur le onze de départ des Rouge et Blanc, aux côtés de Abdelmounaim Boutouil. Marmouk, lui, manque de temps de jeu et n’est donc pas encore prêt à prendre part au choc face aux Militaires.

Rappelons que le Wydad sera privé des services de Jamal Harkas face à l’AS FAR pour cumul de cartons, ce qui constitue un coup dur pour l’équipe et pour Rulani Mokwena. Le match AS FAR-WAC avait été reporté vu que les Militaires étaient en déplacement à Kinshasa pour croiser le fer avec Maniema Union, pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

H.M.