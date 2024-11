Botola : les matchs à suivre ce week-end

Par LeSiteinfo avec MAP

La 12è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, prévue de vendredi à dimanche, promet des matchs relevés en tête et en bas du classement du championnat professionnel.

L’Union Touarga (8è, 15 pts) ouvre le bal de cette journée, vendredi, contre l’Ittihad Tanger (9è, 14 pts), dans un match important pour les deux équipes afin de se maintenir près du peloton de tête.

Le Wydad Casablanca (6è, 16 pts), qui espère retrouver une dynamique victorieuse, retrouvera, de son côté, l’Olympic Safi, 9è avec 14 pts.

L’AS FAR (3è, 17 pts) qui sera en déplacement, samedi, chez la JS Soualem (9è, 14 pts), visera également la victoire pour rester parmi le trio de tête et espérer un faux pas du leader, la Renaissance Berkane, et de son dauphin, le Maghreb Fès, pour se rapprocher davantage de la tête du classement.

Cette journée sera, par ailleurs, maquée par deux rencontres entre les quatre dernières équipes du classement, à savoir le COD Meknès (13è, 13 pts) qui recevra le Chabab Mohammedia, lanterne rouge avec 1 point, et le Moghreb Tétouan (15è, 10 pts) contre le FUS Rabat (13è, 13 pts).

En clôture de la 12è journée, le Raja Casablanca (9è, 14 pts), qui souhaite mettre un terme à ses résultats en dents de scie, sera opposé au Hassania Agadir (6è, 16 pts), tandis que le leader du classement, la Renaissance Berkane (26 pts) et son poursuivant direct, le Maghreb Fès (19 pts), croiseront le fer respectivement avec le Difaa El Jadida et la Renaissance Zemamra.

Ci-après le programme de la 12è journée :

Vendredi 29 novembre :

(18h00) Union Touarga – Ittihad Tanger

(20h00) Wydad Casablanca – Olympic Safi

Samedi 30 novembre :

(16h00) JS Soualem – AS FAR

(18h00) COD Meknès – Chabab Mohammedia

(20h00) Moghreb Tétouan – FUS Rabat

Dimanche 1er décembre :

(16h00) Hassania Agadir – Raja Casablanca

(18h00) Difaa El Jadida – Renaissance Berkane

(20h00) Maghreb Fès – Renaissance Zemamra