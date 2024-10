OM: Amine Harit parti pour rester après la blessure de Carbonin ?

Valentin Carbonin, le joueur de l’OM, a contracté une terrible blessure lors d’une séance d’entraînement avec la sélection argentine. Les examens médicaux ont révélé une entorse des ligaments croisés du genou gauche, une blessure qui met fin à la saison du joueur.

Ce rebondissement pourrait changer la situation d’Amine Harit, qui était poussé vers la sortie. Selon l’Equipe, l’international marocain, qui campait le poste de meneur de jeu, ne figurerait plus «dans les projets à longs termes du club», précisant que l’OM est prêt à le céder lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Maintenant que Carboni est blessé, Amine Harit pourrait finalement rester à l’OM et reprendre son poste de meneur de jeu. Lors des cinq premières journées de la Ligue 1, Amine Harit figurait dans le onze de départ de l’équipe et a marqué un but et signé quatre passes décisives. Il a finalement cédé sa place à Carbonin, qui a rejoint l’OM en prêt, en provenance de l’Inter Milan.

Rappelons que Walid Regragui s’est expliqué sur la non-convocation d’Amine Harit en sélection. «Je ne le convoque pas vu que je dispose de deux grands joueurs dans son poste. Il s’agit d’Ismail Saibari et de Bilal El Khannouss, qui représentent aujourd’hui l’avenir», a indiqué le sélectionneur national lors d’une conférence de presse.

«Amine Harit est un grand joueur qui a évolué avec Hervé Renard, Vahid Halilhodzic et moi. Il n’acceptera jamais, en cas de convocation, de rester sur le banc de touche. Certains joueurs refusent d’être appelés en sélection et de ne pas jouer. J’ai totalement confiance en El Khannouss et Saibari parce qu’ils le méritent», a précisé le coach.

Walid Regragui a indiqué, en parallèle, que la porte sera toujours ouverte à Amine Harit pour un retour en sélection.

H.M