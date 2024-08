Un défenseur français sur les tablettes du Raja Casablanca

Un défenseur français est sur le point de signer au Raja de Casablanca à quelques heures de la fin du mercato estival.

Selon nos sources, Ismail Aaneba, âgé de vingt-cinq ans et actuellement joueur du Ferencváros en Hongrie, est proche de rejoindre le Raja. Le club casablancais compte sur les bonnes relations qu’il entretient avec le club hongrois, notamment le lien historique entre les deux parties pour faciliter la transaction.

Pour rappel, le Raja Casablanca n’a pas réussi à trouver un accord avec Redouan El Yaakoubi, ce qui l’a poussé à chercher d’urgence un plan B avant la fin du mercato. Tenant du titre, le Raja Casablanca souhaite cette saison conserver son titre de champion du Maroc et aller le plus loin possible en Ligue des Champions, un titre que n’a plus gagné les Verts depuis 25 ans!