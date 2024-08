Jackie Chan, maître de cérémonie à l’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris

Par LeSiteinfo avec MAP

Le célèbre acteur chinois, Jackie Chan officiera en tant que relayeur star de la flamme paralympique, mercredi soir, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques à Paris.

La star chinoise prendra son relais en début de soirée dans un quartier parisien à quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux qui aura lieu à 20h00 sur un parcours reliant l’Avenue des Champs-Elysées à la place de la Concorde.

Ces deux lieux emblématiques de la capitale accueilleront 4400 athlètes paralympiques représentant 184 délégations, qui célébreront le coup d’envoi de 11 jours de compétition à partir du 29 août.

Le Maroc prend part à ces Jeux avec une délégation de 38 athlètes (24 hommes et 14 femmes) dans les épreuves d’athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.

Le premier jour de compétition commence jeudi avec des épreuves décernant des médailles en para cyclisme sur piste, para natation, para tennis de table et para taekwondo.

Parmi les stars en action figure Sarah Storey, athlète paralympique la plus décorée de Grande-Bretagne, qui participera à ses neuvièmes Jeux consécutifs et cherchera à faire grimper son total de 17 médailles d’or dès le premier jour. Storey a remporté trois titres à Tokyo 2020, notamment le contre-la-montre C5 de para cyclisme sur piste.

Le rugby fauteuil, l’un des sports préférés des fans, s’ouvre avec la phase préliminaire de l’épreuve mixte jeudi à partir de 10h30, avec un choc alléchant entre l’Australie et la Grande-Bretagne.

Ryley Batt retourne en piste avec l’objectif de remonter sur la plus haute marche du podium avec l’équipe d’Australie après une quatrième place décevante à Tokyo 2020, sachant qu’elle était en or à Londres 2012 et Rio 2016.

Dans le même temps, les États-Unis affrontera le Canada pour un derby nord-américain (12h30) avec un Chuck Aoki qui ne vise rien d’autre que l’or après deux médailles d’argent et une de bronze.

Au deuxième jour vendredi, le para athlétisme et le para tir sportif se joignent aux épreuves décernant des médailles du premier jour, à savoir le paracyclisme sur piste, la para natation, le para tennis de table et le para taekwondo.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, Said Mrini a affirmé que le moral des sportifs marocains est au beau fixe et qu’ils sont déterminés à signer de bons résultats lors de cette édition.

Le Maroc a remporté 38 médailles, au total, lors de ses participations aux Jeux paralympiques depuis 1988 à Séoul, dont 16 d’or, 11 d’argent et 11 de bronze. Le para athlétisme s’est taillé la part du lion avec 34 médailles, tandis que les disciplines de para natation (Séoul 1988), de para triathlon (Rio De Janeiro 2016), de para powerlifting (Londres 2012) et de cécifoot à cinq (Tokyo 2020), se sont contentées du bronze.