Ayoub El Amloud s’exprime après son transfert à Persépolis FC

Ayoub El Amloud a indiqué avoir fini toutes les procédures de son transfert au club iranien Persépolis FC.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, l’ancien joueur du Wydad de Casablanca a confié qu’il a signé pour une saison, précisant qu’il a reçu un bel accueil de la part des dirigeants et des supporters de son nouveau club.

«Dès mon arrivée en Iran, j’ai rencontré Juan Carlos Garrido. Nous avons discuté des objectifs au niveau local et continental. Les ambitions du club correspondent aux miennes», a confié Amloud.

Par ailleurs, le joueur a souligné qu’il sera à tout jamais reconnaissant au WAC et à toutes les composantes du club. «Je n’arrivais pas à croire que j’allais quitter le Wydad. Je ne m’en suis rendu compte qu’après avoir fait mes valises pour me rendre en Iran. J’ai passé six merveilleuses années au sein de ce club et j’ai gagné plusieurs trophées. Je serai toujours au service du grand Wydad», a-t-il assuré.

H.M.