Elim. Mondial 2026: la Jordanie de Ammouta surclasse l’Arabie Saoudite

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection jordanienne de football, sous la houlette du coach marocain Houcine Ammouta, a pris le meilleur sur son homologue saoudienne devant son public (1-2), mardi soir à Riyad, en match comptant pour la 6è et dernière journée des éliminatoires asiatiques qualificatives au Mondial-2026 (groupe G).

Les Saoudiens ont ouvert la marque dès la 16è minute par Ali Lajami, mais les Jordaniens ont réussi à recoller au score une dizaine de minute plus tard sur à un but de l’attaquant Ali Olwan (27è), et ont fini par l’emporter grâce à Nour Al-Rawabdeh juste avant la pause (45è+2).

Suite à ce succès, les Nashama se sont hissés en tête du classement de leur groupe avec un total de 13 points, ex-aequo avec leurs adversaires du soir qu’ils devancent au goal-average.

Les deux équipes sont déjà qualifiées pour le 3è et dernier tour des qualifications asiatiques à la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, ainsi qu’aux phases finales de la Coupe d’Asie 2027 prévue en Arabie saoudite.

Pour les éliminatoires asiatiques au Mondial-2026, neuf groupes étaient en lice au deuxième tour. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour un troisième tour décisif, dont les matches s’étaleront jusqu’en novembre 2025.

Les 18 sélections qualifiées seront scindées en trois groupes de six. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour le Mondial, alors que les meilleurs troisièmes joueront un barrage avec encore deux places en jeu.

La Jordaniens, finalistes de la dernière Coupe d’Asie au Qatar, caressent le rêve de se qualifier pour la toute première fois de leur histoire à une phase finale de la Coupe du monde.

L’Asie enverra directement huit sélections au prochain Mondial nord-américain, alors qu’une neuvième équipe participera à un tournoi de barrage de la FIFA.

