Le Marocain Jamal Sellami qualifie la Jordanie pour son premier Mondial

Par LeSiteinfo avec MAP

La Jordanie, sous la houlette du cadre marocain Jamal Sellami, s’est qualifiée jeudi pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde après sa victoire (3-0) à Oman lors de l’avant-dernière journée des qualifications de la zone asiatique.

Grâce à ce succès, les Jordaniens ne peuvent plus être rejoints à la deuxième place du groupe B par l’Irak, troisième, qui s’est incliné (2-0) face à la Corée du Sud, première et elle aussi qualifiée pour sa onzième Coupe du monde consécutive.

Pour le compte de la dernière journée, la Corée affrontera le Koweït alors que la Jordanie jouera contre l’Irak mais le résultat de ces matches ne changera pas la donne puisque la Corée du sud compte désormais 19 points pour 16 à la Jordanie et 12 à l’Irak.

Les Jordaniens se sont imposés grâce à un triplé de Ali Olwan, dont un but sur pénalty. La Corée a, elle, marqué par Oh Hyeon-gyu et Kim Jin-gyu face à des Irakiens réduits à dix après l’expulsion de Ali Al-Hamadi à la 26e minute.

La Corée du sud et la Jordanie sont respectivement le 9e et le 10e pays à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, élargie à 48 équipes et organisée conjointement par le Canada, les Etats-Unis, et le Mexique. Elles rejoignent les trois pays hôtes ainsi que l’Ouzbékistan, également qualifié jeudi, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Iran et l’Argentine.