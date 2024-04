Le Wydad pense (déjà) au mercato

A quelques journées de la fin de la Botola, le Wydad de Casablanca, auteur d’une saison à oublier, affûte ses armes pour le prochain mercato estival.

Selon une source de Le Site info, les dirigeants du club ont donné leurs consignes à certains cadres et «dénicheurs» de talent afin de dresser une liste de joueurs capables de remettre l’équipe sur de bons rails. Plusieurs noms ont d’ailleurs déjà été proposés, souligne notre source, précisant que le bureau dirigeant tranchera quant aux talents qui pourront rejoindre les Rouge et Blanc. «La situation actuelle du WAC a poussé les dirigeants à penser tôt au mercato», assure-t-on.

5ème de la Botola avec 37 points, le Wydad a signé une saison catastrophique. Il a été éliminé dès la phase de poules de la Ligue des champions et dès les huitièmes de finale de la Coupe du Trône et n’a pas réussi à décrocher une qualification pour la Coupe de la CAF. Les supporters, de leur côté, appellent les dirigeants à renforcer l’effectif lors de la prochaine fenêtre de transferts et à écarter les joueurs qui n’ont plus aucune valeur ajoutée au sein de l’équipe.

H.M.