WAC: les cinq entraîneurs potentiels pour succéder à Faouzi Benzarti

Les dirigeants du Wydad de Casablanca sont toujours en quête de l’entraîneur capable de remettre l’équipe sur de bons rails, en remplacement de Faouzi Benzarti qui a plié bagage à cause des mauvais résultats.

Plusieurs CV sont en train d’être étudiés, apprend-t-on. Et aujourd’hui, cinq noms potentiels figurent sur la liste pour le poste d’entraîneur. Il s’agit de Pitso Mosimane, Tarek Mustapha, René Weiler, Carlos Queiros et Adil Ramzi. Selon une source de Le Site info, le bureau dirigeant du WAC a déjà contacté certains de ces entraîneurs, précisant toutefois que le choix n’a pas encore été tranché. «Les dirigeants prennent leur temps afin de choisir le bon entraîneur capable de sortir le club de sa crise et de préparer l’équipe pour la prochaine saison», indique-t-on.

Rappelons que suite à la défaite, mardi dernier, face à l’IRT, le Wydad de Casablanca est parvenu à un accord avec Faouzi Benzarti pour une séparation à l’amiable. Le bureau dirigeant s’est réuni avec l’entraîneur tunisien après la rencontre et les deux parties sont parvenues à une formule de séparation à l’amiable.

H.M.