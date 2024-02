Un joueur de la Botola rejoint Al-Wehdat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club jordanien d’Al-Wehdat de football a annoncé s’être attaché les services du joueur marocain Mohcine Rajba, défenseur de l’Ittihad de Tanger.

Outre le club du Détroit, Mohcine Rajba, qui a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers, a notamment défendu les couleurs du Difaa Hassani d’El-Jadida, du Moghreb et du Wydad de Fès, du Tihad Sportif de Casablanca et du KAC de Kénitra.

Le club d’Al-Wehdat est actuellement deuxième de la Première Ligue jordanienne de football avec un total de 23 points et deux matches en moins, à l’issue de la phase aller. Il compte cinq points de retard sur le leader, Al-Hussein Irbid, et trois longueurs d’avance sur son éternel rival, Al-Faysali.

Al-Wehdat est l’un des clubs les plus titrés en Jordanie. Il a remporté le championnat national à 17 reprises, en plus de 11 Coupes et 14 Supercoupes.

S.L.