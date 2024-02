Hossam Hassan prend les rênes de la sélection d’Egypte

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancienne légende des Pharaons Hossam Hassan a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte, a annoncé la Fédération égyptienne de football (EFA).

De même, son frère jumeau Ibrahim Hassan a été nommé nouveau directeur technique de l’équipe nationale.

Hossam Hassan est le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons d’Égypte avec 69 buts en 176 sélections.

Âgé de 57 ans, l’homme aux trois CAN (1986, 1998, 2006), par ailleurs meilleur buteur de la CAN Burkina 1998 avec 7 buts à égalité avec le Sud-Africain Bendedict McCarthy, aura pour lourde tâche de qualifier les Pharaons à la CAN Maroc 2025 et à la Coupe du Monde 2026.

Dimanche, la Fédération égyptienne de football avait officialisé le renvoi du Portugais Rui Vitoria, après l’élimination des Pharaons en Coupe d’Afrique des Nations.

