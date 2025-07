Lamirat dit non au Raja et signe au Wydad: ce qui s’est passé en coulisses

Le Wydad de Casablanca a finalisé, lundi soir, le recrutement d’Abdelghafour Lamirat. Pourtant, le joueur de l’OCS était à deux doigts de rejoindre le Raja de Casablanca.

Le joueur s’était rendu la semaine dernière à l’académie des Verts à Bouskoura. Selon une source de Le Site info, il avait eu une réunion avec les dirigeants mais a quitté les lieux en colère, précisant que les dirigeants sont revenus sur un accord verbal conclu précédemment.

Le Wydad a profité de l’échec des négociations entre Lamirat et le Raja et les deux parties sont donc rapidement parvenues à un accord et ont finalisé la signature.

De son côté, l’OCS avait tenté de convaincre Lamirat de prolonger son contrat en lui proposant de meilleures conditions financières, en vain. Le joueur a ainsi paraphé un contrat de trois ans avec le WAC, après la fin de son contrat avec l’Olympique de Safi, club avec lequel il a récemment remporté la Coupe du Trône, en s’imposant face à la Renaissance de Berkane en finale.

Lamirat, 27 ans, évolue au poste de milieu défensif. Formé au Kawkab de Marrakech, Lamirat est ensuite passé par l’Ittifaq de Marrakech, puis le Chabab de Benguerir entre 2019 et 2021, avant de rejoindre l’Olympique de Safi, où il a évolué pendant quatre saisons complètes.

N.M. (avec Réda Zerrouk)