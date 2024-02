Les offres affluent pour Houcine Ammouta

Les offres affluent de toute part pour Houcine Ammouta après son succès avec la sélection jordanienne. Celle-ci a réussi à se hisser, pour la première fois de son histoire, en demi-finale de la Coupe d’Asie des Nations, mettant le coach marocain sous les feux des projecteurs.

D’après la presse sportive, plusieurs sélections asiatiques sont intéressées par les services de Ammouta et souhaitent s’attacher ses services après la fin de la Coupe d’Asie. Toutefois, l’ancien entraîneur du WAC a refusé de négocier actuellement toute offre et préfère se concentrer avec la Jordanie.

Rappelons que la première demi-finale de la Coupe d’Asie, qui se déroule au Qatar, mettra aux prises, mardi prochain à Doha, la Jordanie et la Corée, à l’issue des deux quarts de finale disputés vendredi.

Si les Jordaniens sans novices à ce stade de la compétition, avec seulement deux quarts de finale en Coupe d’Asie à leur palmarès, en 2004 et 2011, les Coréens, fidèles abonnés des de ce tournoi et aguerris en Coupe du monde, comptent à leur actif deux coupes continentales glanées en 1956 et 1960, outre quatre autres finales perdues.

Les Jordaniens s’étaient qualifiés pour les huitièmes de finale de ce tournoi en tant que l’une des quatre meilleures équipes du 1er tour avec un total de 4 points, obtenus après une victoire sur la Malaisie (4-0) et un match nul contre la Corée (2-2), en plus d’une défaite devant le Bahreïn (1-0).

En huitièmes de finales, ils ont éliminé la sélection irakienne au terme d’un match spectaculaire, achevé sur le score de 3 buts à 2 aux ultimes souffles de la partie.

H.M.