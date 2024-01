FIFA The Best 2023: Messi sacré meilleur joueur

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Argentin Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur de l’année 2023, lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards, organisée lundi à Londres.

Déjà vainqueur du Ballon d’Or 2023, le phénomène de 36 ans s’est imposé devant le colosse norvégien Erling Haaland (Manchester City) et le Français Kylian Mbappé (PSG). En août dernier, le jouer avait notamment remporté la Leagues Cup avec l’Inter Miami aux États-Unis.

Le jury composé de capitaines, de sélectionneurs des équipes nationales, de journalistes, mais aussi de supporters du monde entier, qui pouvaient voter en s’inscrivant sur le site de la FIFA, devait considérer les performances réalisées entre l’après Mondial masculin (19 décembre 2022) et la finale de la Coupe du monde féminine, le 20 août 2023.

Chez les dames, c’est la championne du monde espagnole Aitana Bonmati qui a été sacrée devant sa compatriote Jennifer Hermoso et la Colombienne Linda Caicedo.

Déjà lauréate du Ballon d’Or et du titre de meilleure joueuse UEFA de l’année, Bonmati a également remporté deux trophées collectifs majeurs, à savoir la Ligue des champions avec le FC Barcelone et la Coupe du monde.

Par ailleurs, le « FIFA Puskas Award » du plus beau but de l’année 2023 a été décerné au Brésilien Guilherme Madruga pour un ciseau parfaitement exécuté à plus de 23 mètres des cages adverses avec son club de Botafogo.

S.L.