Achraf Dari de retour au Wydad ?

Plusieurs rumeurs circulent actuellement selon lesquelles Achraf Dari pourrait signer son retour au Wydad de Casablanca lors du prochain mercato hivernal.

Selon une source de Le Site info, ces allégations sont totalement fausses, indiquant que le WAC n’a fait aucune offre à Brest pour récupérer son ancien défenseur. Et d’ajouter que Dari ne compte pas non plus retourner au club casablancais et souhaite poursuivre sa carrière en Europe.

La même source précise que le Wydad, interdit de recruter, se concentre ces jours-ci sur le règlement de ses nombreux litiges financiers.

Rappelons que la situation d’Achraf Dari à Brest est loin d’être enviable. Écarté par son coach et en manque de temps de jeu, le joueur vient de contracter une blessure qui l’éloignera des pelouses pendant trois semaines.

H.M.