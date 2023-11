Brésil-Argentine : Scènes de violences extrêmes dans les tribunes (VIDEO)

Le début du match entre le Brésil et l’Argentine comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a été retardé ce mardi de plus d’une demi-heure en raison de scènes de violence entre les supporters de l’Albiceleste et la police brésilienne. Sang, cris et larmes… les images donnent froid dans le dos.

À noter que cette rencontre a connu la victoire de l’Argentine au Maracana (0-1). L’unique but de la rencontre est l’œuvre du défenseur Nicolas Otamendi (63e).