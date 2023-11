Botola : programme de la 9e journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Les matchs de la Botola Pro D1 « Inwi » reprennent ce vendredi pour le compte de la 9e journée, avec des rencontres aux enjeux différents pour les équipes du haut et du bas du classement.

Le Maghreb Fès et l’Union Touarga inaugurent cette 9e journée avec un match qui sera âprement disputé au Grand stade de Fès avec l’ambition pour les deux équipes de décrocher les trois points de la victoire, qui permettront à l’équipe locale, 4e au classement, de rester à l’affût du leader, l’AS FAR, et aux visiteurs, qui occupent la 8e place, de se rapprocher d’avantage du peloton de tête.

Le Moghreb Tétouan, quatrième au classement, accueillera le Mouloudia Oujda, lanterne rouge, sur la pelouse du stade de Saniat Rmel de Tétouan, avec des ambitions différentes, car le MAT souhaite maintenir sa place parmi les leaders, tandis que le Mouloudia cherchera à remporter sa première victoire de la saison.

De son côté, la Renaissance Berkane (2e) effectuera un déplacement périlleux chez le FUS Rabat (4e) et tentera sans doute de remporter la victoire pour prendre le fauteuil de leader en cas de défaite de l’AS FAR, tandis que les protégés de Jamal Sellami auront leur mot à dire pour surmonter le revers de la précédente journée et leur défaite 2 à 0 face au Raja Casablanca.

La Jeunesse sportive Salmi (12e), qui recevra le Raja Casablanca (2e) au stade El Bachir de Mohammedia, parie sur une victoire pour s’extirper du bas du classement, une tâche ardue face à son adversaire du jour également animé par la volonté de confirmer sa bonne santé et prendre la première place du classement.

Le leader du classement, l’AS FAR sera l’invité de l’Olympic Safi au stade El Massira, avec pour objectif d’obtenir les trois points pour rester au sommet, tandis que le Requin bleu (9e) parie sur un résultat positif qui lui permettra de se rapprocher de la tête du classement.

Dans une confrontation qui semble équilibrée sur le papier, le Chabab Mohammedia (11e), accueillera au stade El Bachir la Renaissance Zemamra (9e). Les deux équipes aspirent à obtenir un résultat positif pour se rapprocher davantage du peloton de tête.

En clôture de la 9e journée, le Hassania Agadir (14e) recevra sur sa pelouse l’Ittihad Tanger (13e). Un match important pour les deux protagonistes qui aspirent à une victoire pour sortir du bourbier du bas de classement.

Ci-après le programme de la 9e journée :

Vendredi 10 novembre :

(16h00) Maghreb Fès – Union Touarga

(18h15) Moghreb Tétouan – Mouloudia Oujda

Samedi 11 novembre :

(16h00) FUS Rabat – Renaissance Berkane

(18h15) Jeunesse Salmi – Raja Casablanca

(20h30) Olympic Safi – AS FAR

Dimanche 12 novembre :

(18h15) Chabab Mohammedia – Renaissance Zemamra

(20h30) Hassania Agadir – Ittihad Tanger

Reporté :

Wydad Casablanca – Youssoufia Berrechid