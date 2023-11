Allemagne: Neuer non convoqué en sélection

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gardien de but, Manuel Neuer, qui est de retour de blessure, a encore besoin de temps et ne sera pas dans la liste de Julian Nagelsmann pour les deux matches amicaux de l’Allemagne à la mi-novembre contre la Turquie et l’Autriche, a-t-il annoncé mardi.

« On échange depuis longtemps avec Julian. On a rediscuté après le match à Dortmund. Je ne serai pas en sélection, j’ai encore besoin de temps pour moi et ces matches arrivent trop tôt », a indiqué Neuer en conférence de presse, à la veille du match contre Galatasaray en Ligue des champions.

L’Allemagne reçoit la Turquie le 18 novembre au stade olympique de Berlin et se déplace à Vienne trois jours plus tard pour y affronter l’Autriche. Nagelsmann, qui était encore l’entraîneur de Neuer au Bayern en mars, doit annoncer vendredi sa liste pour ces deux rencontres.

« C’est aussi bien de panser mes plaies. On a discuté ouvertement de tout et je vais tout donner pour être de retour l’année prochaine » en sélection, a ajouté Neuer. La prochaine fenêtre internationale, est prévue à la mi-mars 2024.

Le gardien de but et capitaine du Bayern et de la Mannschaft s’était gravement blessé au genou droit le 9 décembre 2022 (fracture de la partie inférieure de la jambe). Il est revenu dans les buts munichois il y a seulement dix jours contre Darmstadt en championnat.

Lors de sa longue absence, c’est Marc-André ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, qui a pris la place de N.1 en sélection allemande.

« Tout ce qui vient pour moi maintenant, ce n’est que du bonus. Mais je suis quelqu’un d’ambitieux. Je vais essayer de jouer, je veux toujours être sur le terrain », a ajouté Neuer, affirmant ainsi sa volonté de retrouver son statut de titulaire au sein de la Mannschaft pour l’Euro-2024 à domicile (14 juin-14 juillet).

S.L