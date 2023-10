Paris illicites: la suspension de Tonali confirmée par la FIFA

Par LeSiteinfo avec MAP

La suspension de dix mois ferme infligée jeudi au milieu de terrain de Newcastle Sandro Tonali par la Fédération italienne de football (FIGC) pour des paris sportifs illégaux a été entérinée par la Fifa vendredi soir.

Le joueur de 23 ans a été banni par la Fédération italienne pour avoir enfreint une règle interdisant aux joueurs de placer des paris sur des événements footballistiques organisés par la FIGC, l’Uefa et la Fifa. En plus d’une amende de 20.000 euros, Tonali a écopé d’une sanction de 18 mois : dix mois de suspension et huit de mise à l’épreuve.

Plus tôt vendredi, Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle, avait estimé qu’il y avait « de fortes chances » que Sandro Tonali fasse partie de l’effectif qui doit se déplacer samedi à Wolverhampton. « Nous avons entendu la nouvelle, mais nous n’avons rien reçu de la part des autorités italiennes pour le moment », avait expliqué Howe en conférence de presse, ajoutant qu’il y a de « fortes chances » qu’il soit à nouveau disponible. Ce qui ne sera finalement pas le cas.

Tonali, sélectionné à 15 reprises en équipe d’Italie, ne rejouera pas avant la saison 2024-25 et manquera l’Euro-2024 pour lequel la Nazionale, championne d’Europe en titre, doit encore se qualifier.

Le joueur a rejoint Newcastle en provenance de l’AC Milan en juillet pour 55 millions de livres, devenant ainsi la deuxième recrue la plus chère des Magpies. Le patron de Newcastle a souligné que le club n’avait pas connaissance d’éventuelles infractions en matière de paris lorsqu’il l’a recruté.

S.L.