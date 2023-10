Tennis : plus de 340 participants au tournoi annuel du CMC

Le Cercle Municipal de Casablanca (CMC) tient son tournoi figurant dans le programme annuel de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT). L’édition 2023 a connu une participation record de plus de 340 joueurs et joueuses venus de différentes villes du Maroc. Abdelilah Bennis, président du club a indiqué que le tournoi se joue en quatre phases éliminatoires.

Les premières étapes ont démarré le week-end du 7 et 8 octobre dernier. La compétition se poursuit ce week-end avec les premiers matchs du tableau final. La troisième étape éliminatoire aura lieu entre le 21 et le 22 et le tournoi prendra fin durant la période entre le 28 et le 29 octobre courant.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelilah Bennis a mentionné que ces tournois sont une occasion pour les joueurs marocains d’acquérir la compétitivité et l’expérience avant de pouvoir participer s’ils le souhaitent à d’autres tournois organisés par des instances étrangères (ITF et ATP).

Il est à noter que le Club Municipal de Casablanca est l’un des clubs nationaux les plus anciens et les plus prestigieux de la ville. Plusieurs personnes proches du monde du tennis marocain le considèrent comme un symbole de la capitale économique.